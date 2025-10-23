César Torres reveló quien “podría ser el mejor jugador de la historia de Colombia”

La Selección Colombia Sub-20 atendió al Mundial de Chile con una gran expectativa de cara a quedarse con el título de la categoría para darle el primer trofeo mundialista a un combinado nacional en la historia del balompié colombiano. La Sub-17 Femenina estuvo muy cerca de lograrlo en el 2022 cuando jugó la final frente a España en la India.

En este ciclo mundialista, Colombia quedó a un paso de instalarse por primera vez en la final del Mundial Sub-20. Perdió la semifinal contra Argentina, pero eliminó en fases previas a España que era una de las grandes candidatas para llevarse el título al final de la campaña.

Neiser Villarreal ha sido el jugador por seguir y el futbolista que ha estado en todos los ojos del balompié, no solo a nivel local, sino internacional. El goleador dejó en alto su nombre justo en un momento en el que no estaba jugando en Millonarios sobrepasando una dura lesión.

Entre esa nómina, uno de los grandes jugadores de proyección que hizo parte de la convocatoria fue Jordan Barrera. El volante del Botafogo sufrió una lesión y no pudo estar en los últimos encuentros del Mundial por ese golpe. César Torres sentenció la importancia que le dio Barrera a la Selección Colombia en ESPN F90.

“JORDAN BARRERA PUEDE SER EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA DE COLOMBIA”; CÉSAR TORRES TRAS EL MUNDIAL

En ESPN F90, César Torres estuvo en entrevista y contestó la pregunta de Martín Arzuaga quien indagó por el jugador de la Sub-20 que estaría más cerca de vestir la camisa de la Selección Colombia de mayores y que pueda dar de qué hablar en el futuro del combinado nacional.

El entrenador vallecaucano se sinceró al hablar de Jordan Barrera, “esa decisión se la dejo a Néstor Lorenzo que en ciclos anteriores ha estado Gustavo Puerta o Jhon Durán, que vea la disciplina de estos jugadores es una ganancia, pues estos jugadores saben vestirse la camiseta. Si me preguntas quienes, diría Kener González, Jordan Barrera, Juan David Arizala, Neiser Villarreal, lo de Simón García. Hay chicos que tienen claro lo que viene para ellos”.

Justamente, sobre la polifuncionalidad de la Selección Colombia tocó el tema de Jordan, “yo le he dicho algo a él. Si él se ocupa en entrenarse en un alto nivel, podría ser el mejor jugador de la historia del Fútbol Colombiano. Tiene mucho talento, es asistidor, puede jugar de interior, de extremo de mediapunta, de volante creativo”, inició el entrenador.

“Va a ser el mejor del fútbol colombiano si se entrena en ese nivel y puede jugar en cualquiera de las posiciones. Pero si se va a entrenar como un volante creativo típico, se va a quedar y seguramente se quedará jugando en nuestro fútbol. Si se entrega y se exige, le puede sacar mucho provecho a la calidad que tiene”, sentenció César Torres.

También afirmó que fue una lástima la lesión, “Jordan con su no continuidad le costó jugar de seguido. Sabíamos que teníamos que meterlo, pero no iba a aguantar todo el partido y salió resentido de su posterior. Después fue imposible que volviera a jugar”.