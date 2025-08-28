Actualizado:
Champions League 2025: calendario y rivales de Real Madrid y Barcelona
Real Madrid y Barcelona parten como dos de los grandes favoritos para quedarse con el título de la orejona.
La UEFA Champions League 2025 definió este jueves 28 de agosto lo que será la fase inicial del torneo de clubes más importante del mundo. Allí se revelaron los ocho clubes que enfrentarán cada uno de los 36 equipos que pelearán un cupo en los octavos de final.
Real Madrid y Barcelona llegaban con la expectativa de saber cuáles serían sus enfrentamientos para ajustar su calendario, pensando en la triple competencia con los partidos de la Liga de España y la Copa del Rey.
El conjunto merengue tendrá un calendario bastante complicado. Los dirigidos por Xabi Alonso tendrán que cruzarse de entrada con Manchester City y Liverpool. Además, los blancos revivirán los clásicos europeos ante Juventus y Benfica.
Sumado a esto, el Madrid de Mbappé, Vinicius y Bellingham, también se verá las caras con Olympiacos, Marsella, Mónaco y el sorpresivo Kairat Almaty. Un calendario complejo para el cuadro español que buscará recuperar su corona en el viejo continente.
Por el lado del Barcelona, el fixture fue un poco más amable una vez finalizado el sorteo. Los culés tendrán un estreno bastante auspicioso con su juego debut ante el PSG. Además de enfrentar al defensor del título, la escuadra blaugrana también jugará ante Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes.
Barcelona también tendrá que medirse en su camino a Frankfurt, Brujas y Olympiacos. Tres compromisos en los que el equipo de Hansi Flick sería exigido en su nivel de juego. Para rematar también figuran en los cruces, el duelo ante Slavia Praga y los compromisos contra Copenhague y Newcastle.
