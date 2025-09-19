Champions League Femenina: así quedó el calendario de la fase de liga

Arsenal es la actual campeona y quiere volver a dar un golpetazo como el que le dio a Barcelona que llegaba a aquella cita con el título con el favoritismo. Las ‘Gunners’ necesitan respetar la corona en una nueva edición de la UEFA Champions League Femenina, pero, en este caso, el formato cambió para alinearse con el sistema de la Liga de Campeones masculina.

Ahora sí, la Champions Femenina tendrá su formato de liga como fase inicial. 18 clubes sellaron la clasificación después de definir los últimos cupos por la tercera ronda de clasificación. Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Twente, Paris FC, Valerenga, Roma, St. Pölten y Oud-Heverlee Leuven fueron las instituciones que se sumaron.

Con los 18 clubes completos, este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo en Nyon, Suiza el sorteo correspondiente para definir los partidos de cada equipo. Por medio de una plataforma que aleatoriamente arrojó los cruces, las instituciones conocieron su camino.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA UEEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

Dentro de la competencia, hay varios clubes que quieren dar la pelea y que ya vienen dando buenas presentaciones en la UEFA Champions League. Barcelona, Arsenal y Lyon parten como las favoritas por la actualidad y por el rótulo de campeonas que ya se han ganado.

Cada club tendrá que afrontar seis partidos en esta primera fase de la liga. Tres de ellos serán de local y los otros restantes de visitante. Este sistema novedoso emparejó partidos atractivos como Barcelona vs Chelsea o Arsenal vs Real Madrid, que fue un juego recordado en la pasada edición por la eliminación madrileña ante la que terminó campeona.

Arsenal como campeona, Barcelona, Wolfsburgo, Olympique de Lyon, Chelsea y Bayern Múnich estuvieron en el bombo 1 y a partir de ahí, fueron conociendo a sus rivales. En ese sentido, esta fue la suerte de cada equipo:

Arsenal: Olympique Lyon (local), Bayern Múnich (visitante), Real Madrid (local), Benfica (visitante), Twente (local) y OH Leuven (visitante).

FC Barcelona: Bayern Múnich (local), Chelsea (visitante), Benfica (local), Roma (visitante), OH Leuven (local) y París FC (visitante).

Lyon: Wolfsburgo (local), Arsenal (visitante), St. Pölten (local), Juventus (visitante), Atlético de Madrid (local) y Manchester United (visitante)

Chelsea: Barcelona (local), Wolfsburgo (visitante), Roma (local), St. Pölten (visitante), Paris FC (local) y Twente (visitante)

Bayern Múnich: Arsenal (local), Barcelona (visitante), Juventus (local), Paris SG (visitante), Valerenga (local), Atlético de Madrid (visitante)

Wolfsburgo: Chelsea (local), Lyon (visitante), Paris SG (local), Real Madrid (visitante), Manchester United (local) y Valerenga (visitante)

Real Madrid: Wolfsburgo (local), Arsenal (visitante), Roma (local), Paris SG (visitante), Paris FC (local) y Twente (visitante)

¿CÓMO SE JUGARÁ LA FASE DE LA LIGA?

La fase de la Liga de la Champions League llegó para quedarse y se jugará entre octubre y diciembre de 2025. En ese sentido, ya todo está definido para iniciar el 7 de octubre y terminar la primera fase el 17 de diciembre. Posteriormente, se jugarán los cuartos de final, la semifinal y final en el 2026 para definir a la campeona.

El torneo con su nuevo formato no contará con fase de grupos como era antes. Será una pelea en la que las primeras cuatro instituciones sellarán la clasificación directa a los cuartos de final. De la quinta a la decimosegunda habrá Play-Offs para instalarse a los cuartos y de la 13 a la 18 quedarán eliminadas.