Cargando contenido

Bayern vs Brujas, Champions League
Bayern vs Brujas, Champions League
Antena 2
Champions League
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 12:15

A qué hora y cómo ver Bayern vs Brujas EN VIVO 22 de octubre: Champions League

Se disputa una nueva fecha de la Champions League.

Brujas visita en la jornada de este miércoles a Bayern para disputar una fecha más de la Champions League en el Allianz Arena.

Se espera protagonismo del colombiano Luis Díaz, quien es titular para esta oportunidad.

Siga Bayern vs Brujas EN VIVO 22 de octubre: hora y canal para la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Brujas

Brujas

Imagen
Champions League

Champions League

Cargando más contenidos

Fin del contenido