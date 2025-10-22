A qué hora y cómo ver Bayern vs Brujas EN VIVO 22 de octubre: Champions League

Brujas visita en la jornada de este miércoles a Bayern para disputar una fecha más de la Champions League en el Allianz Arena.

Se espera protagonismo del colombiano Luis Díaz, quien es titular para esta oportunidad.

Siga Bayern vs Brujas EN VIVO 22 de octubre: hora y canal para la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00