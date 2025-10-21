A qué hora y cómo VER EN VIVO Arsenal vs Atlético de Madrid HOY martes 21 de octubre - Champions

Arsenal recibirá este martes 21 de octubre al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, en un duelo clave por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League. El duelo promete en Londres promete ser muy intenso.

El conjunto inglés llega con paso firme, luego de vencer 2-0 al Athletic Club en Bilbao en su debut europeo y repetir marcador ante Olympiacos como local en la segunda jornada.

Dirigidos por Mikel Arteta, los Gunners han mostrado solidez defensiva y eficacia en ataque, posicionándose como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Por su parte, el Atlético de Madrid busca regularidad tras un arranque con altibajos en la competencia continental. El equipo de Diego Simeone cayó 3-2 con Liverpool en Anfield en su primer compromiso, pero se repuso goleando 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

Ahora, el conjunto colchonero intentará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por la clasificación.