A qué hora y cómo ver EN VIVO Barcelona vs. PSG, Champions League HOY 1 de octubre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Barcelona vs. PSG

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por ESPN y Disney+ (en Argentina también por Fox Sports).

Lea también: Ya hay fecha para conocer el balón del mundial: Adidas lo hizo oficial

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Caliente TV y Amazon Prime Video, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video y SiriusXM FC.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.