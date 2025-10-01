Cargando contenido

Barcelona y PSG en duelo por Champions 2023-2024
Futbolistas de Barcelona y PSG
Mié, 01/10/2025 - 12:09

A qué hora y cómo ver EN VIVO Barcelona vs. PSG, Champions League HOY 1 de octubre

El equipo catalán enfrenta en condición de local al último campeón del certamen.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Barcelona vs. PSG 

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por ESPN y Disney+ (en Argentina también por Fox Sports). 

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Caliente TV y Amazon Prime Video, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video y SiriusXM FC. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

