A qué hora y cómo VER EN VIVO Bayern Múnich vs Chelsea HOY 17 de septiembre - Champions League

Este miércoles 17 de septiembre, Bayern Múnich recibe al Chelsea en el Allianz Arena, en el debut de Luis Díaz en la UEFA Champions League con los bávaros. Tras un comienzo impresionante en la Bundesliga, con cuatro goles y dos asistencias en solo cinco partidos, el colombiano buscará mantener su nivel en el torneo continental, donde el club alemán tiene grandes expectativas.

Luis Díaz ha demostrado ser clave en el esquema ofensivo del Bayern, destacándose por su trabajo defensivo y su capacidad para generar ocasiones. Aunque algunos críticos señalan sus fallos en la definición, el técnico Vincent Kompany ha resaltado que su presencia en el área y su habilidad para crear jugadas son más que positivas.

El delantero colombiano se ha consolidado como titular en el tridente ofensivo, jugando principalmente en la banda izquierda. Su fidelidad a la posición podría ser un factor clave para fortalecer el ataque bávaro, que aún se encuentra en proceso de adaptación tras la llegada de nuevos jugadores.

Para el partido ante Chelsea, se espera que Díaz pueda mantener su buen rendimiento y justificar el rol protagónico que ha alcanzado en su equipo, demostrando que su impacto va más allá de los números en la Bundesliga.