A qué hora y cómo VER EN VIVO Benfica vs Fenerbahce HOY 27 de agosto - Champions League

El miércoles 27 de agosto, el Estadio Da Luz albergará Benfica vs Fenerbahçe, en el que se definirá el último clasificado a la fase de liga de la UEFA Champions League.

Tras un empate sin goles en la ida en Turquía, todo queda abierto para este duelo decisivo, donde ambos equipos lucharán por un lugar en la elite del fútbol europeo.

Benfica llega con la ventaja de jugar en casa, y aunque el resultado del partido de ida no reflejó grandes diferencias, el equipo portugués mostró un buen equilibrio en su juego.

Richard Ríos, quien se destacó en el mediocampo durante la ida, tendrá un papel clave en este enfrentamiento. El colombiano fue fundamental en la distribución del balón, completando un 80% de precisión en sus pases y mostrando gran capacidad de recuperación. Su presencia será esencial para que el conjunto de Roger Schmidt controle el juego en el centro del campo.

Por su parte, Fenerbahçe sabe que un gol a favor podría cambiar el rumbo de la serie. El equipo turco, que no logró romper el cero en su estadio, tendrá que mejorar su capacidad ofensiva en Lisboa.