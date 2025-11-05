Cargando contenido

Brujas y Barcelona se enfrentan por la Champions 2025-2026
Escudos de Brujas y Barcelona
Pixabay
Champions League
Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:09

A qué hora y cómo ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona por Champions HOY miércoles

El equipo catalán visita Bélgica.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona 

El partido correspondiente a la fecha 4 de la fase inicial de la UEFA Champions League 2025/2026, se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por la señal de ESPN y Disney+. 

En Venezuela se podrá ver el partido por Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX One, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

España: 21:00 horas 

