A qué hora y cómo ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona por Champions HOY miércoles

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona

El partido correspondiente a la fecha 4 de la fase inicial de la UEFA Champions League 2025/2026, se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por la señal de ESPN y Disney+.

En Venezuela se podrá ver el partido por Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX One, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.

España: 21:00 horas