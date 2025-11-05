Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:09
A qué hora y cómo ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona por Champions HOY miércoles
El equipo catalán visita Bélgica.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Brujas vs. Barcelona
El partido correspondiente a la fecha 4 de la fase inicial de la UEFA Champions League 2025/2026, se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por la señal de ESPN y Disney+.
Lea también: Luis Díaz atento: revelan lesión y tiempo de baja que tendrá Hakimi
En Venezuela se podrá ver el partido por Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX One, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
España: 21:00 horas
Fuente
Antena 2