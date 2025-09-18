A qué hora y cómo VER EN VIVO Eintracht Frankfurt vs Galatasaray HOY 18 de septiembre - Champions

Este jueves 18 de septiembre, el Deutsche Bank Park será el escenario del duelo entre Eintracht Frankfurt y Galatasaray, por la primera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026.

El equipo alemán regresa al torneo con la ilusión de hacerse fuerte en casa, mientras que el club turco llega con una plantilla renovada y varias figuras con experiencia internacional, entre ellas el defensa colombiano Dávinson Sánchez.

Puede leer: Movistar Team rompe el mercado: confirman a su nuevo 'escalador'

Sánchez, quien se ha consolidado rápidamente como titular en el Galatasaray, será clave en un partido que promete intensidad desde el primer minuto. El exjugador del Tottenham afronta una temporada decisiva, en la que busca reafirmarse como líder en la zaga y llegar con ritmo al Mundial 2026 con su selección.

El Eintracht, por su parte, apuesta por su habitual intensidad y solidez en casa, aunque su defensa ha sido una de las zonas más vulnerables en el arranque de temporada. Galatasaray intentará aprovechar esa fragilidad.