Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 09:53
A qué hora y cómo VER EN VIVO Eintracht Frankfurt vs Galatasaray HOY 18 de septiembre - Champions
Siga las emociones del juego que se disputará en el en el estadio Deutsche Bank Park.
Este jueves 18 de septiembre, el Deutsche Bank Park será el escenario del duelo entre Eintracht Frankfurt y Galatasaray, por la primera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026.
El equipo alemán regresa al torneo con la ilusión de hacerse fuerte en casa, mientras que el club turco llega con una plantilla renovada y varias figuras con experiencia internacional, entre ellas el defensa colombiano Dávinson Sánchez.
Sánchez, quien se ha consolidado rápidamente como titular en el Galatasaray, será clave en un partido que promete intensidad desde el primer minuto. El exjugador del Tottenham afronta una temporada decisiva, en la que busca reafirmarse como líder en la zaga y llegar con ritmo al Mundial 2026 con su selección.
El Eintracht, por su parte, apuesta por su habitual intensidad y solidez en casa, aunque su defensa ha sido una de las zonas más vulnerables en el arranque de temporada. Galatasaray intentará aprovechar esa fragilidad.
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: cómo VER EN VIVO HOY jueves 18 de septiembre
El partido entre Eintracht Frankfurt y Galatasaray por la primera fecha de la fase liga de la Champions League se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:00 (hora local) - 22:00 (hora turca). El duelo se podrá ver en Disney +, tabii, Espn y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
España: 21:00
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
