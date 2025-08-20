Cargando contenido

Jhon Durán y Richard Ríos, futbolistas colombianos
Jhon Durán y Richard Ríos en Fenerbahce y Benfica, respectivamente
AFP
Champions League
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 11:56

A qué hora y cómo ver EN VIVO Fenerbahce vs. Benfica, Champions League HOY 20 de agosto

Los equipos de Jhon Durán y Richard Ríos se enfrentan por el torneo continental.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Fenerbahce vs. Benfica 

El partido de ida de la última serie de ‘playoffs’ para ingresar a la próxima edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica a través de ESPN y la señal en ‘streaming’ de Disney+. 

En Argentina también se podrá ver el compromiso por Fox Sports, en México a través de la señal de y Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Caliente TV, tabii y Amazon Prime Video, esta última señal junto con Paramount+, DAZN USA y CBS Sports Golazo también transmitirán el partido para los Estados Unidos. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

