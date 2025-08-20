A qué hora y cómo ver EN VIVO Fenerbahce vs. Benfica, Champions League HOY 20 de agosto

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Fenerbahce vs. Benfica

El partido de ida de la última serie de ‘playoffs’ para ingresar a la próxima edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica a través de ESPN y la señal en ‘streaming’ de Disney+.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por Fox Sports, en México a través de la señal de y Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Caliente TV, tabii y Amazon Prime Video, esta última señal junto con Paramount+, DAZN USA y CBS Sports Golazo también transmitirán el partido para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.