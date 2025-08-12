Cargando contenido

Fenerbahce y Feyenoord se enfrentan por la UEFA Champions League 2025-2026
Jhon Durán / Fenerbahce vs. Feyenoord
Pixabay
Champions League
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 10:11

A qué hora y cómo ver EN VIVO Fenerbahçe vs Feyenoord, Champions League HOY 12 de agosto

El equipo del colombiano Jhon Durán busca seguir avanzando en el prestigioso torneo continental.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Fenerbahçe vs. Feyenoord 

El partido correspondiente al juego de vuelta de uno de los ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 12 de agosto a partir de las 12:00 p.m., duelo que en Latinoamérica no tendrá transmisión oficial televisiva. 

Lea también: Sonríe Liverpool; olvidarán a Luis Díaz con inminente fichaje de 127 millones

Podrás seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente en sus cuentas oficiales de X, de igual manera, en Antena 2 podrás conocer detalles del partido una vez finalice.

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00 

ET Estados Unidos: 13:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 10:00 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Fenerbahce

Fenerbahce

Imagen
Feyenoord

Feyenoord

Cargando más contenidos

Fin del contenido