A qué hora y cómo ver EN VIVO Fenerbahçe vs Feyenoord, Champions League HOY 12 de agosto

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Fenerbahçe vs. Feyenoord

El partido correspondiente al juego de vuelta de uno de los ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 12 de agosto a partir de las 12:00 p.m., duelo que en Latinoamérica no tendrá transmisión oficial televisiva.

Podrás seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente en sus cuentas oficiales de X, de igual manera, en Antena 2 podrás conocer detalles del partido una vez finalice.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00

ET Estados Unidos: 13:00 horas

PT Estados Unidos: 10:00 horas.