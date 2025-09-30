A qué hora y cómo ver EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool, Champions HOY 30 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica.

Lea también: Klopp rompió con todo y anunció inesperada decisión: "no me pierdo nada"

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Max México, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.