Galatasaray vs. Liverpool en UEFA Champions League 2025-2026
Escudos de Galatasaray y de Liverpool
Pixabay
Champions League
Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 12:28

A qué hora y cómo ver EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool, Champions HOY 30 de septiembre

El equipo de Anfield tiene una visita de peligro en Turquía.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool 

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica. 

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Max México, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

Fuente
Antena 2
