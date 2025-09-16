Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Juventus vs Borussia Dortmund HOY 16 de septiembre - Champions League
Inicia la fase liga de la Uefa Champions League 2025-26. Siga las emociones del juego.
Juventus inicia este martes su camino en la Champions League recibiendo al Borussia Dortmund. Será el primer gran reto continental de la temporada para el equipo de Igor Tudor, que afronta la cita en un buen momento de forma y con la ilusión de volver a ser protagonista en Europa.
Entre las novedades de la Vecchia Signora destaca la presencia del colombiano Juan David Cabal, fichado en el último mercado y llamado a reforzar una defensa que ha mostrado solidez en el inicio del curso. Su debut en la máxima competición europea genera expectativa, especialmente en un escenario tan exigente como el que propone el Dortmund.
La figura indiscutible en este arranque para la Juve es el turco Kenan Yildiz, quien ha asumido con personalidad el mítico dorsal 10 que alguna vez llevó Alessandro Del Piero. A sus 20 años, es el nuevo referente ofensivo y llega encendido, tras brillar en la Serie A.
Para el Borussia Dortmund, el objetivo será imponer su ritmo y arruinar la fiesta en Turín. Los alemanes, con una plantilla llena de juventud y talento, buscarán aprovechar cualquier imprecisión local para golpear de visitante y empezar la Champions sumando puntos clave fuera de casa.
Juventus vs Borussia Dortmund: cómo VER EN VIVO HOY martes 16 de septiembre
El partido entre Juventus vs Borussia Dortmund por la primera fecha de la fase liga de la Champions League se disputará este martes 16 de septiembre a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney +, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00
