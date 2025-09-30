A qué hora y cómo ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid, Champions League HOY martes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a partir de las 11:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de ESPN y también por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Max México, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, TUDN, Univision, Amazon Prime Video, ViX y UniMás.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 11:45

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:45

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45

ET Estados Unidos: 12:45 horas

PT Estados Unidos: 9:45 horas.