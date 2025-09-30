Cargando contenido

Kairat y Real Madrid se enfrentan por la Champions 2025-2026
Futbolistas del Real Madrid
AFP / Pixabay
Champions League
Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 09:50

A qué hora y cómo ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid, Champions League HOY martes

El equipo 'merengue' visita Kazajistán para el duelo por el torneo continental.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid 

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a partir de las 11:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de ESPN y también por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

Lea también:  El nuevo entrenador de León se llevó gran sorpresa con James

En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Max México, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, TUDN, Univision, Amazon Prime Video, ViX y UniMás. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 11:45 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:45 

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45 

ET Estados Unidos: 12:45 horas                                      

PT Estados Unidos: 9:45 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Real Madrid

Real Madrid

Imagen

Kairat

Imagen
Champions League

Champions League

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Xabi Alonso

Cargando más contenidos

Fin del contenido