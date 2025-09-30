Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 09:50
A qué hora y cómo ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid, Champions League HOY martes
El equipo 'merengue' visita Kazajistán para el duelo por el torneo continental.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Kairat vs. Real Madrid
El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a partir de las 11:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de ESPN y también por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
En México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Max México, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, TUDN, Univision, Amazon Prime Video, ViX y UniMás.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 11:45
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:45
Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45
ET Estados Unidos: 12:45 horas
PT Estados Unidos: 9:45 horas.
Fuente
Antena 2