Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 13:05
A qué hora y cómo ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid por Champions HOY 4 de noviembre
Se juega un partidazo en Anfield, casa del Liverpool.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid
El partido correspondiente a la fecha 4 de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.
En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en México se tendrá que sintonizar Max, Amazon Prime Video y TNT Sports, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
España: 21:00 horas
Fuente
Antena 2