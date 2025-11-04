A qué hora y cómo ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid por Champions HOY 4 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid

El partido correspondiente a la fecha 4 de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.

En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en México se tendrá que sintonizar Max, Amazon Prime Video y TNT Sports, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.

España: 21:00 horas