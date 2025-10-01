Cargando contenido

Napoli Vs Sporting, Champions League EN VIVO hoy 1 de octubre
Napoli Vs Sporting, Champions League EN VIVO hoy 1 de octubre.
Antena 2 y PESlogos
Champions League
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 10:58

A qué hora y cómo VER EN VIVO Napoli vs Sporting HOY 1 de octubre - Champions

Napoli busca su primera victoria en el certamen.

Napoli recibe este miércoles 1 de octubre a Sporting de Lisboa en el estadio Diego Armando Maradona en partido de la fecha 2 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

El equipo italiano buscará su primera victoria en el certamen, después de haber caído en la jornada inaugural ante Manchester City.

Por otro lado, los portugueses tratarán de seguir sumando, ya que en la primera fecha golearon en condición de local a Kairat.

Napoli Vs Sporting CP EN VIVO: hora y cómo VER la Champions League

El partido entre Napoli contra Sporting por la fecha 2 de la UEFA Champions League se podrá VER EN VIVO este miércoles 1 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano, a través de ESPN y Disney +.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Champions League

Champions League

Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen
Napoli

Napoli

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido