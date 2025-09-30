Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 10:52
A qué hora y cómo VER EN VIVO Pafos vs Bayern Múnich HOY 30 de septiembre - Champions
Luis Díaz tendrá su segunda participación internacional con el cuadro alemán.
Pafos de Chipre vivirá este martes 30 de septiembre uno de los partidos más importantes de su historia cuando reciba al Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.
El encuentro promete ser una verdadera fiesta en territorio chipriota, con la expectativa de ver a uno de los gigantes de Europa en acción.
Puede leer: Mundial sub 20: ¿Cómo se definen los clasificados a octavos de final?
El conjunto local llega a este compromiso tras haber debutado con un empate 0-0 frente a Olympiacos. Ese resultado le permitió sumar su primer punto en el torneo, aunque ahora el reto será mucho mayor ante un rival que suele marcar diferencias desde los primeros minutos.
Por su parte, Bayern Múnich aterriza en Chipre con la confianza en alto después de imponerse 3-1 sobre Chelsea en Alemania en su estreno. El equipo bávaro mostró pegada y solidez, ratificando que es uno de los principales candidatos al título continental.
El duelo entre Pafos y Bayern Múnich pondrá a prueba la resistencia de los chipriotas y el poder ofensivo de los alemanes en una noche que promete emociones.
Pafos vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY martes 30 de septiembre
El partido Pafos vs Bayern Múnich por la segunda fecha de la Champions League se disputará este martes 30 de septiembre a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 10:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00
Fuente
Antena 2