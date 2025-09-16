A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Madrid vs Marsella HOY 16 de septiembre

Real Madrid debuta este martes 16 de septiembre en la UEFA Champions League 2025/2026 recibiendo en el estadio Santiago Bernabéu a Olympique de Marsella.

El equipo 'merengue' afronta el compromiso como uno de los grandes favoritos para disputar el título del certamen, teniendo en cuenta la llegada de Xabi Alonso como director técnico y la nueva idea de juego implementada.

Los españoles llegan como líderes de la liga de España, en donde registran cuatro victorias en la misma cantidad de partidos disputados.

Por otro lado, Marsella ha tenido un irregular inicio de temporada en la liga de Francia al contar con dos triunfos y dos derrotas.