Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 10:53
A qué hora y cómo ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal por Champions HOY martes
El equipo inglés visita República Checa.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal
El partido correspondiente a la fecha 4 de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 12:45 a.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.
En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en México se tendrá que sintonizar Max, Amazon Prime Video y TNT Sports, mientras que en España se podrá ver por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 12:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45 horas
ET Estados Unidos: 12:45 horas
PT Estados Unidos: 9:45 horas.
Fuente
Antena 2