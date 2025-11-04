A qué hora y cómo ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal por Champions HOY martes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal

El partido correspondiente a la fecha 4 de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 12:45 a.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.

En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en México se tendrá que sintonizar Max, Amazon Prime Video y TNT Sports, mientras que en España se podrá ver por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:45 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:45 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45 horas

ET Estados Unidos: 12:45 horas

PT Estados Unidos: 9:45 horas.