Slavia Praga y Arsenal se enfrentan por la Champions 2025-2026
Champions League
Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 10:53

A qué hora y cómo ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal por Champions HOY martes

El equipo inglés visita República Checa.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal 

El partido correspondiente a la fecha 4 de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 12:45 a.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá disfrutar por ESPN y Disney+. 

En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en México se tendrá que sintonizar Max, Amazon Prime Video y TNT Sports, mientras que en España se podrá ver por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 12:45 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:45 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45 horas 

ET Estados Unidos: 12:45 horas                                      

PT Estados Unidos: 9:45 horas. 

