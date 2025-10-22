A qué hora y cómo VER EN VIVO Sporting CP vs Marsella HOY miércoles 22 de octubre - Champions

El Sporting de Lisboa recibirá este miércoles 22 de octubre al Olympique de Marsella en el estadio José Alvalade, en un duelo clave por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Ambos equipos llegan con tres puntos y buscan una victoria que los acerque a los puestos de clasificación.

El conjunto portugués debutó con una contundente victoria 4-1 sobre Kairat en casa, pero en la segunda fecha cayó 2-1 frente al Napoli en territorio italiano. Ahora, el Sporting confía en su fortaleza como local y en el gran momento de jugadores como Luis Suárez para retomar el camino del triunfo.

Por su parte, el Olympique de Marsella ha tenido un arranque irregular. Perdió 2-1 ante el Real Madrid en su estreno, pero se recuperó con un sólido 4-0 ante el Ajax en Francia, resultado que lo revitalizó anímicamente.

El equipo francés espera dar el golpe en Lisboa y mantener su buena racha ofensiva. El duelo promete emociones entre dos escuadras con estilos ofensivos y con mucho en juego en la lucha por avanzar a los octavos de final.