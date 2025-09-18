Cargando contenido

18/09/2025

A qué hora y cómo VER EN VIVO Sporting vs Kairat HOY 18 de septiembre - Champions

Sporting, con el colombiano Luis Suárez, debuta en la Champions League.

El Sporting Club de Portugal, con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como referente en el ataque, recibe este jueves 18 de septiembre en el Estadio Jose Alvalade al FC Kairat Almaty de Kazajistán en partido de la fecha 1 en la fase de la Liga de la UEFA Champions League.

Sporting llega al compromiso, después de superar en la liga local 2-1 a Famalicao en condición de visita y ubicarse en la segunda posición del campeonato con 12 puntos.

Por otro lado, el FC Kairat Almaty de Kazajistán dio la gran sorpresa en la fase de clasificación al superar a Celtic y a ŠK Slovan Bratislava.
 

Sporting Vs FC Kairat: hora y cómo VER EN VIVO la Champions League

El partido entre Sporting y el FC Kairat por la fecha 1 de la fase de la liga en la Champions League se disputa este jueves 18 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

El duelo se verá EN VIVO por ESPN y Disney +.

