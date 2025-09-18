A qué hora y cómo VER EN VIVO Sporting vs Kairat HOY 18 de septiembre - Champions

El Sporting Club de Portugal, con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como referente en el ataque, recibe este jueves 18 de septiembre en el Estadio Jose Alvalade al FC Kairat Almaty de Kazajistán en partido de la fecha 1 en la fase de la Liga de la UEFA Champions League.

Sporting llega al compromiso, después de superar en la liga local 2-1 a Famalicao en condición de visita y ubicarse en la segunda posición del campeonato con 12 puntos.

Por otro lado, el FC Kairat Almaty de Kazajistán dio la gran sorpresa en la fase de clasificación al superar a Celtic y a ŠK Slovan Bratislava.

