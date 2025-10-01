A qué hora y cómo VER EN VIVO Villarreal vs Juventus HOY 1 de octubre - Champions

El estadio de La Cerámica será el escenario este miércoles 1 de octubre del duelo entre Villarreal y Juventus, válido por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Será un compromiso clave para dos equipos que buscan acomodarse en la tabla tras un arranque con dudas en la primera jornada.

Villarreal llega con la obligación de sumar luego de su derrota 1-0 en Londres frente al Tottenham. El conjunto español mostró orden defensivo, pero le faltó peso ofensivo para rescatar un resultado positivo. Ahora, con el respaldo de su afición, intentará reaccionar y encaminar su camino en el torneo.

Por su parte, Juventus protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la primera fecha al igualar 4-4 con Borussia Dortmund. Si bien dejó buenas sensaciones en ataque, el cuadro italiano mostró falencias atrás que deberá corregir si quiere aspirar a los puestos de privilegio.

El choque entre Villarreal y Juventus promete intensidad, alternativas ofensivas y un alto nivel competitivo en esta nueva jornada de Champions.