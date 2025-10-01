A qué hora y cómo VER EN VIVO Villarreal vs Juventus HOY 1 de octubre - Champions
Siga las emociones de la segunda jornada de la Champions League 2025-26.
El estadio de La Cerámica será el escenario este miércoles 1 de octubre del duelo entre Villarreal y Juventus, válido por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Será un compromiso clave para dos equipos que buscan acomodarse en la tabla tras un arranque con dudas en la primera jornada.
Villarreal llega con la obligación de sumar luego de su derrota 1-0 en Londres frente al Tottenham. El conjunto español mostró orden defensivo, pero le faltó peso ofensivo para rescatar un resultado positivo. Ahora, con el respaldo de su afición, intentará reaccionar y encaminar su camino en el torneo.
Por su parte, Juventus protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la primera fecha al igualar 4-4 con Borussia Dortmund. Si bien dejó buenas sensaciones en ataque, el cuadro italiano mostró falencias atrás que deberá corregir si quiere aspirar a los puestos de privilegio.
El choque entre Villarreal y Juventus promete intensidad, alternativas ofensivas y un alto nivel competitivo en esta nueva jornada de Champions.
Villarreal vs Juventus: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 1 de octubre
El partido Villarreal vs Juventus por la segunda fecha de la Champions League se disputará este miércoles 1 de octubre a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 10:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00