A qué hora y cómo VER EN VIVO Villarreal vs Manchester City HOY martes 21 de octubre - Champions

Villarreal y Manchester City se enfrentarán este martes 21 de octubre en el Estadio de la Cerámica, en juego correspondiente a la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. Ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en carrera hacia los octavos de final del torneo europeo.

Puede leer: DT de Colombia Sub 17 se sinceró tras goleada de España: “Pudo ser mayor”

En la primera jornada, el Manchester City impuso condiciones en casa al vencer 2-0 al Napoli, mostrando solidez y eficacia ofensiva. Por su parte, el Villarreal no tuvo el mejor inicio y perdió 0-1 frente al Tottenham en condición de visitante.

En la segunda fecha, el conjunto español logró reaccionar al empatar 2-2 ante la Juventus, en un partido que mostró su carácter y capacidad de respuesta. El equipo inglés igualó también 2-2 frente al Mónaco, en un encuentro con varias opciones para ambos lados.

Con estos resultados, Villarreal llega con más obligación de ganar para no complicar sus aspiraciones. Mientras tanto, el Manchester City buscará reafirmar su favoritismo y acercarse a la clasificación anticipada.