Adiós a las bajas clave: la UEFA lanza cambio histórico en la Champions

No más caso Rodri o Carvajal

A raíz de la cantidad de lesiones que se han venido presentando por el apretado calendario que presenta el futbol mundial, la UEFA tomó una decisión sobre la inscripción de jugadores. Desde esta misma temporada los equipos podrán inscribir un nuevo jugador ante la ausencia de otro si la lesión es de larga duración, esta regla beneficia a todos los clubes que en caso de perder a un jugador ya no tendrán que esperar hasta febrero cuando acabe la fase de liga para reemplazarlo, sino que podrán hacerlo antes de la fecha 6 con esta incluida según estipula la regla.

“El Comité Ejecutivo aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025-26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida. El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo"