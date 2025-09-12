Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 09:09
Adiós a las bajas clave: la UEFA lanza cambio histórico en la Champions
Nueva regla en la Champions que beneficia a todos los equipos en caso de sufrir una baja.
Con vistas a la nueva edición de la Champions que empieza la semana que viene la UEFA aprobó una nueva regla que favorece el buen transcurrir de los equipos durante la competición.
La Champions sin lugar a dudas es el torneo de clubes más importante del mundo, los mejores equipos de la temporada disputan este torneo buscando consagrarse como el mejor de Europa que a menudo es sinónimo del mejor del mundo. Para esta temporada la UEFA modificó una regla que favorece a todos los equipos para no sufrir bajas o convocatorias incompletas.
No más caso Rodri o Carvajal
A raíz de la cantidad de lesiones que se han venido presentando por el apretado calendario que presenta el futbol mundial, la UEFA tomó una decisión sobre la inscripción de jugadores. Desde esta misma temporada los equipos podrán inscribir un nuevo jugador ante la ausencia de otro si la lesión es de larga duración, esta regla beneficia a todos los clubes que en caso de perder a un jugador ya no tendrán que esperar hasta febrero cuando acabe la fase de liga para reemplazarlo, sino que podrán hacerlo antes de la fecha 6 con esta incluida según estipula la regla.
“El Comité Ejecutivo aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025-26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida. El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo"
Cuando empieza la Champions
La edición 25/26 de la Champions league empezará este mismo martes 16 de septiembre con la primera fecha de la fase liga, el nuevo formato de fase de grupos, equipos como el Barcelona, el Arsenal, el Madrid o el City buscan olvidar lo sucedido la temporada pasada y coronarse como campeones de la ‘orejona’.
El martes llega con partidazos como Athletic Bilbao vs Arsenal o Real Madrid vs Olympique de Marsella.
Fuente
Antena 2