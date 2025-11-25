Ajax vs Benfica EN VIVO, 25 de noviembre: hora y canal Champions League

Llegó la hora necesaria para salir del fondo de la tabla y seguir peleando por sellar la clasificación ya sea de manera directa para los octavos de final o por la posibilidad de los Play-Offs. El problema es que Ajax de Ámsterdam y el Sport Benfica están en la parte baja sin unidades en estas cuatro fechas de la UEFA Champions League.

En esta quinta jornada, el Ajax recibirá la visita del Benfica en un duelo de coleros que sigue dando de qué hablar. El cuadro portugués espera sacar adelante un resultado positivo que lo haga recobrar fuerzas para meterse en la pelea por sellar una posible clasificación.

El Ajax no está en su mejor forma en la Eredivisie de Países Bajos. Suman 20 puntos, están en la sexta casilla a 14 unidades del PSV Eindhoven que está en la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, el Sport Benfica están en la tercera posición con 25 unidades, a seis del líder, Porto.

José Mourinho desespera y llevó a varios jugadores juveniles en un equipo en el que la confianza es plena para Richard Ríos que marcó su primer gol en la última fecha de la Primeira Liga de Portugal. El mediocentro colombiano es titular absoluto, pero su presente no ha sido el mejor ni mucho menos en la UEFA Champions League.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER AJAX VS BENFICA POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre el Ajax de Ámsterdam vs Sport Benfica por la quinta jornada de la UEFA Champions League en el Estadio Johan Cruyff Arena se jugará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia y podrá verse a través de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO AJAX VS BENFICA

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.

México: 11:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 1:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 P.M.