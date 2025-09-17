Ajax Vs Inter EN VIVO 17 de septiembre: hora y canal para ver Champions League

Ajax recibe este miércoles 17 de septiembre a Inter de Milán en el Johan Cruyff Arena en duelo de la fecha 1 de la fase de la liga de la UEFA Champions League que enfrenta a dos históricos clubes de Europa.

El equipo de los Países Bajos afronta la Champions League ubicado en la tercera posición de la Eredivisie, luego de tres victorias y dos empates.

Por otro lado, Inter de Milán ha tenido un irregular desempeño en la Serie A, ya que cuenta con un solo triunfo y dos juegos perdidos que lo tienen en la posición 11 con tres unidades.