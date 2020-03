¿Alarma en la Selección? La razón por la que Dávinson Sánchez no jugó con Tottenham frente a Leipzig

Tottenham Hotspur sufrió una dura derrota este martes 10 de marzo con marcador de 3-0 ante Leipzig de Alemania en el partido de vuelta de los octavos de final para quedar eliminado de la Uefa Champions League con un global 4-0. Uno de los puntos bajos del equipo inglés fue la línea defensiva en la cual José Mourinho sorprendió al no tener en cuenta al colombiano Dávinson Sánchez.

Luego del compromiso se explicó que la ausencia del zaguero de la Selección Colombia no fue por decisión técnica, si no por que este sufrió una lesión que le impidió participar del encuentro.

Extraoficialmente se informó que Sánchez presentó "un ligero golpe, lo que aumenta la lista de lesionados de los 'spurs'", según indicó el portal inglés Standard Sport.

Davinson Sanchez has a "slight knock" as Spurs' injuries continue to mount.



But there is a small bit of good news with the starting XI.



Here's @Dan_KP with more, including his prediction for tonight.#RBLTOT pic.twitter.com/89TO4jXInR