Ancelotti confirmó la mejor noticia de la temporada: todo gracias a Vinícius

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que el brasileño Vinicius Junior, que llega tras lesión al duelo de Liga de Campeones ante el Atalanta, está bien, pero que valorará tras el entrenamiento.

"Vinicius está bien. Hay que ver el entrenamiento, al igual que Rodrigo. Entrenarán hoy y después tomaremos una decisión", dijo en la rueda de prensa previa al partido.

El Madrid está obligado a ganar ante uno de los rivales más en forma: "Es un partido exigente, lo está haciendo muy bien y ha mejorado mucho desde la Supercopa. Buena dinámica, entusiasmo... Es una buena oportunidad para poder acercarnos a la clasificación".

"Pero son solo 3 puntos. Tenemos 3 partidos para conseguir la clasificación. Será difícil hacerlo entre los 8 primeros, pero desafortunadamente es así. Tengo mucha confianza en el equipo. El objetivo es acabar bien un gran año y jugar un partido sabiendo que es probablemente uno de los más difíciles", señaló.

"Con Gasperini (Gian Piero) tengo una amistad. Somos buenos amigos, coincidimos en la 'Juve', él era de la cantera. Está haciendo una cosa muy bonita en este club con la dificultad de cambiar tantos jugadores cada año. Trabajo espectacular", añadió sobre el rival.

Habló también de Jude Bellingham, que parece haber encontrado el ritmo en estos últimos partidos.

"No ha cambiado mucho nada de su juego. La dinámica del equipo está jugando mejor arriba con más movilidad y él aprovecha esto. No es que haya cambiado su actitud en el campo, siempre aporta", explicó.

Sobre la carga de minutos, especialmente la de Federico Valverde, comentó que con las lesiones le es más complicado rotar.

"Puedes pensar en rotar con plantilla al completo, pero hemos tenido lesiones y es más complicado rotar. Creo que el de Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, pivote, interior, extremo... No me importa si le gusta o no ser extremo, hemos ganado 2 'Champions' con él allí y es fundamental", apuntó.

Y habló de los más jóvenes: "Endrick y Guler se quedan en invierno. Puede ser que necesiten más minutos, yo intento poner el mejor equipo cada partido, tengan 18 o 40. Hay que ser paciente con los jóvenes. Aportan entusiasmo, pero tienen que aprender muchas cosas que vendrán con el tiempo. No tengo prejuicios con la edad".

Y terminó la rueda de prensa con una broma al escuchar la única pregunta sobre Kylian Mbappe.

"Podría haber sido la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappè, pero has llegado tú... (risas) Está bien. Empieza a tener una buena dinámica en los partidos. Mañana su partido puede ser muy importante para nosotros", sentenció.