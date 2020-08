Ander Herrera, "impresionado" por la goleada del Bayern Múnich sobre el Barcelona

El centrocampista español del PSG Ander Herrera reconoció este sábado que quedó "impresionado" por la demostración del Bayern Múnich contra el Barcelona (8-2) el viernes, pero aseguró que únicamente tiene en la cabeza al Leipzig, su rival el martes en semifinales de Champions.

"Pienso que todo el mundo se quedó impresionado tras el resultado porque fue la primera vez en la historia de los cuartos de la Champions que algo así pasó", declaró en una rueda de prensa virtual desde Lisboa.

"Pero la única cosa que tenemos en la cabeza es el Leipzig. Es nuestro objetivo. Cometeríamos un gran error si pensamos ya en lo que podría venir después. Lo más importante es preparar el partido contra un equipo que ha jugado de manera fantástica contra el Atlético de Madrid", señaló el español de 31 años.

El Leipzig, fundado en 2009 por el gigante de las bebidas energéticas Red Bull, ha pasado en una década de la quinta división alemana a las semifinales de la Champions, tras ganar por 2-1 al Atlético el jueves.

"He jugado varias veces contra el Atlético y puedo decir que para nada es fácil. Hemos visto a un equipo con mucha confianza, el Leipzig me impresionó bastante. Tenemos que tener mucho respeto y preparar el partido de la mejor manera posible", añadió el antiguo centrocampista del Manchester United, titular en la victoria del PSG ante el Atalanta (2-1), in extremis el martes.

"Ellos no tienen la presión de ganar la Liga de Campeones o de llegar a la final. Esto puede ser más peligroso para nosotros. Sin esta presión juegas más libre. Habrá que estar muy atentos porque pueden crear muchas ocasiones", añadió.