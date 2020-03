Paris Saint Germain quiere acabar con esa mala racha que lo persigue en octavos de final de la Champions League y, aunque en principio Borussia Dortmund era considerado un rival accesible, los hechos mostraron lo contrario. Los parisinos terminaron cayendo en el partido de ida por 2-1 y ahora deberán revertir el resultado en casa, sin público y con una baja que significaría un duro golpe para el grupo y para el técnico Thomas Tuchel.

Pese al regreso de Thiago Silva, quien se recuperó en tiempo récord de su lesión en el muslo, que permite que Marquinhos vuelva al mediocampo, el equipo del Parque de los Príncipes podría perder a Kylian Mbappé, quien no se ha entrenado en las dos últimas jornadas a causa de unas anginas y, aunque sueña con estar en el partido, si no está en plenitud de condiciones no sería tenido en cuenta por el técnico alemán.

A la espera de lo que suceda en las próximas horas y con la certeza de que el partido contra el Dortmund deberá jugarse a puertas cerradas, PSG se prepara para dejar atrás esa "maldición" que se está convirtiendo en tradición: pasar de la primera ronda con un puntaje casi perfecto y caer eliminado en la siguiente fase sin importar el rival, lo favorable del primer partido o los millones invertidos en el mercado previo.

De momento no hay nada confirmado, pero Tuchel espera que Mbappé se recupere y la historia no se repita con otra de sus figuras, pues en las eliminaciones previas ha sido Neymar el ausente y el equipo no ha podido llegar con el plantel completo para la búsqueda de un nuevo paso en la competencia de clubes más importante de Europa.