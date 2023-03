Se disputan los últimos 90 minutos de los cuartos de final de la Champions League, el torneo que en pocas horas conocerá los cuatro equipos clasificados a la semifinal del torneo más importante de clubes en Europa.

Vea también: Barcelona vs Roma EN VIVO: hora, canal de TV y como ver este miércoles; Champions Femenina

Para esta oportunidad, Arsenal recibe al Bayern Munich, el club que llega con una ventaja importante y que buscará mantener con el fin de obtener el título continental.

El Emirates es el escenario que le abrirá las puertas a este partido, mismo que está programado para este miércoles 29 de marzo y que mostrará al segundo equipo que estará un paso más cerca de la final.

Siga Arsenal vs Bayern EN VIVO: hora, canal de TV y como ver este miércoles; Champions Femenina

El partido entre Arsenal y Bayern Munich lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Le puede interesar: Champions Femenina: cuándo se disputa la vuelta de los cuartos de final

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

México: 13:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina y Chile: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (este), 11:00 (pacífico)

España: 21:00