Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 13:14
Arsenal Vs Bayern Múnich EN VIVO HOY 26 de noviembre hora y canal para ver Champions
Luis Díaz no jugará en Bayern Münich por sanción.
Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium en uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 en la UEFA Champions League.
Británicos y alemanes chocan siendo invictos en el certamen, ya que ambos equipos registran cuatro victorias y lideran la fase de la liga con 12 puntos.
Arsenal llega al compromiso, después de golear en la fecha anterior en condición de visita a Slavia Praga.
Por otro lado, Bayern Múnich no podrá contar con el colombiano Luis Fernando Díaz, quien recibió tres fechas de sanción, luego de ver la tarjeta roja en el triunfo 1-2 sobre París Saint Germain.
Champions League football 😎#UCL pic.twitter.com/Nqv7j4NDq9— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025
Arsenal Vs Bayern Múnich EN VIVO: hora y cómo VER EN VIVO la Champions League
El partido entre Arsenal contra Bayern Múnich por la fecha 5 de la UEFA Champions League se juega este miércoles 26 de noviembre a partir de las 15:00, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN. También contará con seguimiento EN DIRECTO de Deportes RCN.
Fuente
Antena 2