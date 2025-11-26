Arsenal Vs Bayern Múnich EN VIVO HOY 26 de noviembre hora y canal para ver Champions

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium en uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 en la UEFA Champions League.

Británicos y alemanes chocan siendo invictos en el certamen, ya que ambos equipos registran cuatro victorias y lideran la fase de la liga con 12 puntos.

Arsenal llega al compromiso, después de golear en la fecha anterior en condición de visita a Slavia Praga.

Por otro lado, Bayern Múnich no podrá contar con el colombiano Luis Fernando Díaz, quien recibió tres fechas de sanción, luego de ver la tarjeta roja en el triunfo 1-2 sobre París Saint Germain.