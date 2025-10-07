Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:15
Arsenal vs Lyon EN VIVO 7 de octubre: hora y canal para ver la Champions Femenina
Se disputa la primera fecha de la Champions Femenina.
Arsenal y Lyon disputarán este martes la fecha una de la Champions League Femenina.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.
Siga Arsenal vs Lyon EN VIVO 7 de octubre: hora y canal para ver la Champions Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
