Cargando contenido

Arsenal vs Lyon, Champions League Femenina
Arsenal vs Lyon, Champions League Femenina
Antena 2
Champions League
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:15

Arsenal vs Lyon EN VIVO 7 de octubre: hora y canal para ver la Champions Femenina

Se disputa la primera fecha de la Champions Femenina.

Arsenal y Lyon disputarán este martes la fecha una de la Champions League Femenina.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Arsenal vs Lyon EN VIVO 7 de octubre: hora y canal para ver la Champions Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Champions League femenina

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Arsenal

Arsenal

Imagen
Lyon

Lyon

Cargando más contenidos

Fin del contenido