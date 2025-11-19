Arsenal vs Real Madrid EN VIVO, 19 de noviembre: hora y canal Champions Femenina

Regresan las emociones de la UEFA Champions League Femenina con vibrantes partidos justo en la mitad de la Liga de Campeones que cuenta con un novedoso sistema de competencia con un formato de liga en el que clasifican las primeras cuatro de manera directa a los cuartos de final.

Vea también: Todavía quedan cupos europeos al Mundial: Así se jugará el repechaje

En esta ocasión, Arsenal enfrentará al Real Madrid con la necesidad de sumar una segunda victoria para meterse en la discusión por la clasificación directa. Las ‘Gunners’, quienes son las actuales campeonas de la Champions League no han podido levantar cabeza después de perder en el debut con el Olympique de Lyon, sumaron de a tres frente al Benfica y perdieron con Bayern Múnich.

Por su parte, el Real Madrid debe regresar a la victoria. Aunque están invictas tras superar a la Roma y al PSG, se estrellaron con el Paris FC con un empate a un tanto de manera agónica que estuvo cerca de acabar con la buena racha de las madrileñas. Además, sumar de a tres les permitiría estar en la parte alta con diez unidades.

Linda Caicedo seguramente será titular con el Real Madrid y su impacto debe notarse en cancha después de que no marcó frente al Paris FC ni tampoco contra el FC Barcelona en un clásico español adverso para las capitalinas por un resultado de 4-0.

Le puede interesar: Jugador de Santa Fe saldría del equipo a inesperado destino

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ARSENAL VS REAL MADRID POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA ESTE MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

El partido entre Arsenal vs Real Madrid por la cuarta fecha de la Liga de Campeones Femenina se jugará en el Meadow Park de Londres a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. Además, podrá ver el partido por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ARSENAL VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Lea también: ¿A qué rivales evita Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.