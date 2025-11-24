Así jugarán los colombianos en esta nueva jornada de Champions

Así juegan los colombianos en Champions esta semana

Arranca una nueva fecha de Champions y con ella la ilusión de todos los equipos de seguir con vida en la competencia, pero para eso deberán seguir sumando puntos para no quedar rezagados. Así se reparten los colombianos en esta fecha de Champions:

Juan David Cabal - Juventus

El central-lateral colombiano ya se recuperó de su lesión y por fin pudo entrenar con su nuevo técnico tras la salida de Igor Tudor, con Cabal ya en forma se espera que el técnico lo tenga al menos en el banquillo cuando su equipo se enfrente al Bodo Glimt.

El partido se jugará a las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.

Richard Ríos - Benfica

El volante colombiano se juega el todo por el todo con su equipo en esta quinta fecha de la fase de liga, el Benfica no vive su mejor momento en la competición en donde no ha podido ganar y en caso de no hacerlo en esta fecha podría complicarse y mucho pensando en conseguir la clasificación. El Benfica enfrentará al Ajax en Países Bajos.

El partido se jugará el 25 de noviembre a las 12:45p.m. hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.

Davinson Sánchez - Galatasaray

El central defenderá de nuevo los colores del Galatasaray, equipo turco en el que supo encontrar no solo continuidad y confianza sino que logró recuperar su mejor nivel lo que ahora lo tiene como un indiscutible tanto en el equipo como en la selección nacional. Con el equipo turco enfrentará al Royale Union Saint-Gilloise.

El partido se jugará a las 12:45p.m. el 25 de noviembre hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.

Camilo Durán y Kevin Medina - Qarabag

El Qarabag es sin duda alguna la sorpresa de esta temporada en Champions, el equipo se encuentra en este momento en la posición número 15 por encima de otros como Atlético de Madrid, Juventus o Napoli, justamente este último será su rival la fecha que viene.

El partido se jugará a las 3:00p.m. el 25 de noviembre hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.

Luis Díaz no jugará - Bayern

El mejor colombiano del momento es Lucho Díaz, el extremo del Bayern está viviendo la mejor temporada de su carrera y está en un nivel descomunal, sin embargo no podrá jugar con su equipo el partido frente al Arsenal por la dura sanción que le impuso la UEFA de 3 partidos de suspensión por una dura entrada sobre Hakimi.

El partido se jugará el 26 de noviembre a las 3:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.

Luis Suárez - Sporting

Por último está el goleador colombiano que vive un momento dulce con el gol en su equipo y que en caso de ser titular nuevamente buscará seguir aportando con goles en una competencia que es un sueño para cualquier jugador. Su equipo jugará frente al Brujas como local.

El partido se jugará el 26 de noviembre a las 3:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.