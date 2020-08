Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Champions League

Aunque algunas de las llaves, como en el caso de la de Bayern Munich, ya parecían definidas, los equipos tenían que cumplir con el trámite y entre viernes y sábado se disputaron los partidos que definieron cómo serán los cruces de cuartos de final de la Champions League, que cerrará su competencia, de la presente temporada, de manera particular y jugando en una sola sede donde el campeón se conocerá luego de partidos con eliminación directa.

En ese sentido, Manchester City; Lyon, que fue la gran sorpresa; Barcelona y Bayern Munich, alcanzaron esta fase decisiva del certamen, que, seguramente, estará llena de emociones como suele suceder año a año con el torneo de clubes europeos más importante del mundo y en el que el hay tres colombianos con posibilidades de tener minutos: Santiago Arias, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Fecha, hora y partidos de los cuartos de final de la Champions League

Atalanta vs PSG - 12 de agosto (2:00 pm, hora de Colombia)

Leipzig vs Atlético de Madrid - 13 de agosto (2:00 pm, hora de Colombia)

Bayern Munich vs Barcelona - 14 de agosto (2:00 pm, hora de Colombia)

Manchester City vs Lyon - 15 de agosto (2:00 pm, hora de Colombia)

De estas eliminatorias, que se definirán por primera vez a partido único, saldrá el nuevo campeón de un certamen que, al igual que la gran mayoría de competiciones alrededor del mundo, tuvo que detenerse y modificar el calendario y, en este caso, su formato de juego para permitir una conclusión justa y en la que no se beneficiara a ningún equipo de los que debían resolver su situación.