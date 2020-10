El Atalanta, que el año pasado tuvo que disputar sus partidos de Champions como local en Milán, acoge al Ajax de Ámsterdam por primera vez en la Champions en su estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo, ciudad especialmente afectada por la pandemia del nuevo coronavirus en primavera. Su duelo de ida de octavos hace ocho meses en Milán (victoria 4-1 sobre el Valencia) ya es reconocido por haber contribuido a acelerar la epidemia.

Vea también: Mbappé incluyó un colombiano en su 11 histórico del PSG

Atalanta vs Ajax: hora, CANAL y cómo verlo ONLINE EN VIVO

El partido Atalanta vs Ajax se puede ver en Sudamérica a través de la señal básica de Fox Sports. También lo puede hacer online por ESPN Play Sur y FOX Play Sur. En Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN App, CBS All Access y TUDNxtra y ZonaFutbol. Para España, el compromiso va por Movistar Liga de Campeones 6, Mitele Plus y Movistar+. ESPN Norte e ESPN Play Norte por todo el territorio mexicano.

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Chile: 5:00 pm

Perú: 3:00 pm

México: 3:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

España: 10:00 pm

Sobre el césped se espera un juego hermoso entre dos de los equipos más atractivos desde hace dos años en Champions.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo sigue siendo duda a un día del Juventus-Barcelona

El Liverpool, campeón de Europa en 2019, busca de su lado una tercera victoria consecutiva tras su buen debut en Ámsterdam (triunfo 1-0) la semana pasada y su remontada ante el Sheffield el sábado en la Premier (2-1).

El centrocampista brasileño Fabinho se ha desempeñado por el momento como defensa central para paliar la lesión de larga duración del neerlandés Virgil van Dijk.