Atalanta y Brujas disputarán este martes la fecha dos de la Liga Betplay en el Gewiss Stadium.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones en la tabla de posiciones.

Siga Atalanta vs Brujas EN VIVO 30 de septiembre: hora y canal par ala Champions League

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:45