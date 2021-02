Atalanta vs Real Madrid: dónde va el partido ONLINE EN VIVO

El Real Madrid encara el vértigo que provoca acudir a una cita decisiva con nueve bajas, sin parte de la columna vertebral de Zinedine Zidane, de no convertir los octavos de final de la Liga de Campeones de nuevo en barrera infranqueable, tras dos ediciones de decepciones, y el que representa el estilo de juego de un Atalanta vertical y goleador.

ATALANTA VS REAL MADRID: dónde y cómo ver el partido ONLINE EN VIVO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Atalanta vs Real Madrid se puede ver en ESPN Play Sur, ESPN2 Sur. En España lo puede apreciar por Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos transmite TUDN.com, UniMás, TUDN USA, Univision NOW, SiriusXM FC, ZonaFutbol, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App y En México lo hace ESPN2 Norte, ESPN Play Norte.

España e Italia: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Nadie podía imaginar cuando el bombo deparó el enfrentamiento ante el Atalanta unos condicionantes tan perjudiciales para el Real Madrid. Del papel de favorito ha pasado al de víctima por una plaga de bajas sin fin. Competirá en desigualdad de condiciones ante un rival que quiere hacer historia en 'Champions' eliminando al rey de Europa. El campeón de trece entorchados jugará en Bérgamo sin titulares imprescindibles que sostienen al equipo, como Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard o Karim Benzema. Hasta nueve bajas.

Con solo once jugadores de campo disponibles de la primera plantilla y seis futbolistas del Castilla, la situación invita a Zinedine Zidane a darle una vuelta táctica a su sistema. Debe decidir si aceptar lo que propone el Atalanta, un duelo a intercambio de golpes, o protegerse al sentirse mermado y por su falta de pegada. La opción de volver a defensa con tres centrales o aumentar a cuatro el número de centrocampistas con la entrada de Isco, están sobre la mesa. No hay jugadores para elegir, pero sí disposiciones tácticas.

El objetivo es regresar con vida para la vuelta en Madrid, en la que Zidane ya podrá recuperar a varios de sus futbolistas. Antes, llega en el Gewiss Stadium (estadio de Bérgamo) un nuevo récord, el centenario en eliminatorias. El Real Madrid se convertirá en el primer equipo que alcanza los cien partidos en la Liga de Campeones. Sus dos últimos recuerdos son negativos, eliminado en octavos de final.