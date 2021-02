Atlético de Madrid vs Chelsea: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El triple finalista -nunca campeón- de la Champions (1974, 2014 y 2016), Atlético de Madrid, juega ante el nuevo Chelsea de Thomas Tuchel por los octavos de final de la Champions League.

ATLÉTICO DE MADRID VS CHELSEA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Atlético de Madrid vs Chelsea se puede ver en ESPN2 Sur, ESPN Play Sur. En España, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+. En Estados Unidos transmite TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN App, Univision NOW, UniMás, CBS All Access, TUDN.com, SiriusXM FC, TUDN USA, ZonaFutbol y En México lo hace Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El equipo rojiblanco, líder de la liga española, se encuentra con la idea de volver a retomar el impulso, tras perder algo de fuelle en el campeonato doméstico.

Un empate y una derrota ante el Levante -uno de los partidos había sido aplazado- han frenado al Atlético, que sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro duelos y tiene a tres puntos al Real Madrid, su perseguidor más inmediato.

"Hay momentos con dificultades para todos, no sólo para el Atlético. Aquellos que son fuertes en los momentos malos son los que llegan al objetivo", aseguraba el técnico rojiblanco, 'Cholo' Simeone.

Tuchel, que sigue sin conocer la derrota desde que se hizo cargo de los 'blues' el 26 de enero, viene de empatar con el Southampton 1-1, frenando una racha de cinco victorias consecutivas.

El hombre que llevó al París Saint-Germain a la final de la Champions la pasada temporada, afronta el reto ahora con el Chelsea, al que su último empate descendió de la cuarta a la quinta posición de la Premier League.