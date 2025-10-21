Barcelona aplastó 6-1 a Olympiacos en Champions League

Todos esos condicionantes resumen cómo afrontaba el Barça de Hansi Flick el partido ante el Olympiacos, con la obligación, además de que tenía que ganar para no descolgarse en la clasificación, especialmente tras la última derrota ante el PSG de Luis Enrique.

Y pese a todo, al equipo azulgrana no lo tenía claro. Se encontró con un rival rocoso, entrenado por José Luis Mendilíbar, que conoce bien el paño. Los griegos presionaron desde el inicio y minimizaron las pérdidas en la zona de construcción simplemente con un juego basado en desplazamientos en largo.

La desidia del Barça, a los 30 segundos del partido, le pudo costar caro. Alejandro Balde cometió un error grosero y suerte tuvieron los azulgranas de Szczęsny, porque el remate del portugués Diego Podence iba a gol.

Con siete bajas (Raphinha, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi, Christensen y los metas Joan García y Ter Stegen), un jugador renqueante (Ferran Torres) y Lamine Yamal, que lo intenta pero no está a su nivel, el Barça no se sintió cómodo ante la presión de los helenos.

Con problemas para salir jugando desde atrás, con errores en el pase continuados y sin poder conectar con Pedri, el Barça no encontraba la forma de superar a un rival que se veía, de todas maneras inferior.

Puso Flick a 'Dro' Fernández, un joven gallego, por la izquierda y a Fermín López en la mediapunta. La posición del onubense fue determinante para la suerte del partido. Al equipo azulgrana lo aguantaban Eric García, Pedri y Fermín.

La primera aproximación fue un remate de Rashford, que volvió a jugar de nueve (min. 5), pero el primer tanto llegó en el primer remate a puerta del Barça. Una jugada enredada, iniciada por Balde, en la que intervino Lamine, pero que concretó con la zurda el andaluz (1-0, min. 7).

A pesar de ello, el tanto no le dio tranquilidad al Barça, que no acababa de sentirse a gusto, que no superaba la presión y veía como el juego primitivo de los griegos le creaba demasiados problemas.

Un disparo de falta de Rashford, al lateral de la red, y un remate de Dani García, desviado por Casadó, fueron las únicas opciones para variar el marcador.

Eso hasta que apareció de nuevo Fermín. Esta vez fue tras una recuperación de Pedri, una asistencia del joven 'Dro' y un desmarque de Rashford. Fermín controló, recortó y puso el balón al palo largo de Tzolakis en el minuto 39. Seguramente el 2-0 era demasiado premio para lo visto.

Por eso no extrañó que prácticamente nada más empezar el segundo tiempo, Olympiacos descontara, en una acción extraña que requirió la acción del VAR. El tanto inicialmente lo anotó de cabeza, Ayoub El Kaabi, pero en la jugada anterior, se había producido un penalti de Eric García, y en la posterior, un fuera de juego.