Las formas se perdieron en el Barcelona. No era el momento para pensar en tiki-taka. Los pelotazos al área se convirtieron en la norma, con Piqué de delantero y Suárez esperando un rebote. Messi, extrañamente, no tuvo incidencia en aquel pedazo del partido. Pero Neymar volvió a aparecer cuando no había tiempo de más. Tiro libre al área, rebote nuevamente, enganche hacia adentro y centro con la izquierda. No sabemos si la calculó, si sabía a quién le caería el balón. Tampoco sabemos si miró a Sergi Roberto para que el de la cantera la empalmara con lo justo en un suspiro definitivo.