Barcelona-PSG: Un partidazo con muchas ausencias de peso

Ausencias de peso en lado y lado

El inicio de temporada ha sido bueno para los dos equipos, pero ambos han sufrido lesiones de peso que han mermado la proyección de ambos en los primeros partidos, figuras y piezas clave de la temporada anterior no podrán estar en el enfrentamiento que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre.

Por el lado del Barcelona hay ausencias de mucho nombre y que seguramente le pesen a Hansi Flick en el momento de armar el partido. Los ya conocidos Fermín López y Gavi no estarán para enfrentar al París y a ellos se le suman los nuevos lesionados, Joan García, el nuevo arquero culé que salió resentido tras el encuentro frente al Oviedo y una de las grandes figuras de este equipo Raphinha quien también salió lesionado en el último partido y estará más de tres semanas de baja. Un pequeño aliciente para el Barcelona es que para este partido recupera a Lamine Yamal, el joven extremo que quiere demostrar por qué quedó segundo en las votaciones del balón de oro.

Por el lado del PSG también hay ausencias dolorosas para Luis Enrique, casi completamente confirmado no estarán ni Doué ni Joao Neves que no jugarán este fin de semana y están prácticamente descartados para el partido de Champions, a ellos se le suma la nueva lesión del capitán Marquinhos que no podrá jugar y la ausencia del balón de oro, Dembelé esta un 90% afuera del partido del miércoles.