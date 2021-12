Barcelona sueña con el milagro ante Bayern en la Champions

Si quiere depender de sí mismo para conseguir el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona deberá vencer este miércoles al Bayern de Múnich a domicilio, algo que no logró en sus anteriores cinco visitas a la capital bávara, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

A pesar de todo esto, y de que los alemanes ahora mismo son uno de los equipos más temibles de Europa, el entrenador del Barca, Xavi Hernández, no ha cesado en distribuir optimismo a sus jugadores y al entorno.

Le puede interesar: Borussia Dortmund goleó a Besiktas y aseguró el paso a Europa League

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.

El Barca no cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde el curso 2000-2001, cuando fue tercero dirigido por Llorenc Serra Ferrer en un grupo que también estaban Milan, Leeds y Besiktas.

Esta vez, aparte de la decepción deportiva, una eliminación supondría ingresar 20,2 millones de euros menos que lo presupuestado (llegar a cuartos de final), aunque el club azulgrana podría recuperar algo de dinero con su participación en la Liga Europa.

Xavi llega a su primer cara o cruz como técnico azulgrana con bajas de mucho peso. Durante los últimos días se ha confirmado la de Ansu Fati, que se suma a las de Pedro González 'Pedri', Sergi Roberto, Sergio Agüero y Martin Braithwaite. Además, el extremo del filial Ez Abde no pudo entrar en la convocatoria al no estar inscrito en la competición.

Así, la gran esperanza azulgrana en ataque será el recuperado Ousmane Dembélé, que en los últimos encuentros que ha disputado tras regresar de su lesión ha conseguido revolucionar al equipo en el segundo tiempo. Todo indica que en Múnich ya tendrá un lugar en el once titular.

Las novedades en la lista son dos jugadores del filial: el extremo Ilias Akhomach y el portero Iñaki Peña.

El Bayern se presenta en este encuentro con el primer lugar del grupo ya asegurado -por lo que para los de Julian Nagelsmann se trata de una cuestión de estadística- y con algunas bajas importantes por diversos motivos.

Leon Goretzka ha tenido problemas de abductores, ha tenido que interrumpir el último entrenamiento y no podrá jugar. Joshua Kimmich ha pasado por una infección de coronavirus y, aunque podría salir de la cuarentena con un test negativo mañana mismo, Nagelsmann ha admitido que no tiene sentido que vuelva al equipo tras estar cuatro semanas separado del grupo.

Vea también: "Estoy orgulloso, esto es el Atleti": Griezmann tras conseguir el pase a los octavos de Champions

Otro titular potencial, Serge Gnabry, tiene problemas de abductores y no podrá jugar. También son baja Marcel Sabitzer, que hubiera podido jugar en la posición de Kimmich o Goretzka, Eric-Maxim Choupo Moting y Mikael Cuisance.

Lucas Hernández, que fue sustituido con molestias el sábado en la victoria en el clásico alemán por 2-3 ante el Borussia Dortmund, ha vuelto a entrenar pero Nagelsmann ha advertido que se debe ser cuidadoso pues el fin de semana hay un partido importante contra el Maguncia.

Esa apreciación de Nagelsmann durante la conferencia de prensa previa al choque muestra que, debido a la constelación del grupo, la Bundesliga tiene prioridad sobre el partido contra el Barcelona.

Lo anterior implica que puede haber cierto grado de rotación -o cambios en algún momento del partido- lo que puede ser una oportunidad para jugadores como Marc Roca que han estado habitualmente relegados a un segundo plano.

Sin embargo, Nagelsmann ha advertido que los jugadores claves que están disponibles -no precisó quienes pero apunta entre otros a Thomas Müller y Robert Lewandowski- jugaran desde el inicio.

"Ellos serán titulares. Que nadie se preocupe y saludos a Lisboa", dijo aludiendo al duelo a distancia entre el Barcelona y el Benfica.

Alineaciones probables:

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Sulé, Upamecano, Davies; Tolisso, Roca; Coman, Müller, Sané; y Lewandowski.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico González, Frenkie de Jong; Dembélé, Gavi y Memphis.

Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM)

Campo: Allianz Arena

Hora: 3.00 pm