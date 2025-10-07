Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO, 7 de octubre: hora y canal para ver Champions Femenina

Nueva Liga de Campeones Femenina que cuenta con el mismo objetivo por parte del Barcelona. Con Aitana Bonmatí en las filas como la ganadora del Balón de Oro por tercera vez consecutiva, el club catalán quiere dar el golpe y volver a gritar campeonas, algo que no pudo ser en la edición pasada.

Y es que, el Barcelona sufrió un duro golpe en su intención por levantar el tricampeonato de la Champions al perder la final en manos del Arsenal que se salió con la suya. Ahora, con nuevo formato, las catalanas no cambian de chip bajo la expectativa de arrancar de la mejor manera la fase de la liga.

La Champions League igualó, guardando proporciones al formato de la competencia para la rama masculina. Se trata de un formato de liga que contará con seis partidos y 18 participantes. Cuatro clubes clasificarán de manera directa para los cuartos de final, mientras que, de la quinta a la decimosegunda, juegan los Play-Offs para clasificar a la siguiente instancia.

Bayern Múnich le pondría difícil las cosas al Barcelona en la primera fecha de la Liga de Campeones. Las bávaras tendrán que dar el golpe en el debut frente a las azulgranas que siempre son candidatas para llevarse el título de la Champions League.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BARCELONA VS BAYERN MÚNICH POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA POR LA PRIMERA FECHA DE LA FASE DE LIGA

El Barcelona recibe la vista del Bayern Múnich en la primera fecha de la UEFA Champions League Femenina. Las azulgranas esperan arrancar de buena manera contra una durísima rival. Estas fechas iniciales serán determinantes para poder meterse entre las primeras cuatro para sellar el paso a los cuartos de final. El partido se podrá ver por DAZN y empezará a partir de las 2 de la tarde hora de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.