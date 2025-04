Barcelona vs Chelsea EN VIVO 20 de abril: hora y cómo VER la Champions femenina

Barcelona Vs Chelsea: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Champions League femenina

El partido entre Barcelona y Chelsea por la ida de las semifinales en la UEFA Champions League femenina se jugará este domingo 20 de abril a partir de las 11:00 de la mañana, horario colombiano.

El duelo entre Barcelona y Chelsea se podrá VER EN VIVO por DAZN.

Más horarios:

España y Reino Unido: 17:00 (DAZN 1 y DAZN 1 Bar en Movistar Plus + (70 y 148), Movistar Plus + Ellas (66), Movistar Plus + Lite, DAZN, MAX y TV3)