Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 11:38
Barcelona vs Oud-Heverlee Leuven EN VIVO, 12 de noviembre: hora y canal Champions Femenina
El cuadro catalán espera seguir en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Campeones.
La Liga de Campeones de Europa sigue dando de qué hablar con vibrantes compromisos para empezar a definir la parte alta de la tabla de posiciones. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Barcelona que es candidata para ganarse el torneo.
Vea también: Sorpresa en Santa Fe; descartaron dos técnicos y uno fue "por petición de jugadores"
El Barcelona es el segundo equipo que más veces ha ganado la Champions después del Olympique de Lyon y quiere seguir persiguiendo a las francesas hasta igualarlas o superarlas en próximos años. En la última edición, perdieron frente al Arsenal.
En este encuentro, el Barcelona se medirá contra el Oud-Heverlee Leuven de Bélgica. Después de superar al Deportivo La Coruña con una goleada de 8-0, las azulgranas buscan seguir en el liderato con nueve unidades y continuar con el puntaje perfecto. Olympique de Lyon ganó su tercer partido y ahora está como liderato en soledad.
Por su parte, el equipo belga, Oud-Heverlee Leuven espera dar el golpetazo en el Estadio Johan Cruyff del Barcelona. En el papel hay una diferencia grande entre el nivel y categoría de ambos clubes.
Le puede interesar: Referente del América de Cali dirigirá a la selección de Venezuela
A QUÉ HORA Y DÓNDE PUEDE VER EL PARTIDO ENTRE BARCELONA VS OUD-HEVERLEE LEUVEN ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA
El partido entre el FC Barcelona vs Oud-Heverlee Leuven de la tercera fecha de la UEFA Champions League que se jugará en el Estadio Johan Cruyff arrancará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver a través de ESPN 3 y Disney +.
MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEL FC BARCELONA VS OUD-HEVERLEE LEUVEN
Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.
México: 11:45 A.M.
Lea también: Oficial: Jhon Arias tiene nuevo técnico en Wolves; buscarán evitar el descenso
Bolivia y Venezuela: 1:45 P.M.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 P.M.
Fuente
Antena 2