Barcelona vs PSG: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Barcelona, con su capitán Messi en plena racha goleadora, espera al PSG en la ida de octavos de final de la Champions, con la remontada de 2017 en el recuerdo.

"Será una eliminatoria muy interesante por la trayectoria de mejoría del Barça en los últimos meses y por la calidad de ellos", dijo en rueda de prensa el técnico azulgrana, Ronald Koeman. El equipo azulgrana afronta el encuentro comandado por un alegre Messi, autor de un doblete y de la asistencia de un tercer tanto en la victoria sobre el Alavés en Liga el sábado (5-1).

Barcelona vs PSG: dónde y cómo ver el partido ONLINE EN VIVO

El partido Barcelona vs PSG se puede ver en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus; por ESPN Play o por ESPN 2 si está en Sudamérica. CBS Sports Network, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN USA, Univision, TUDN App, Univision NOW y TUDN.com en todo Estados Unidos. ESPN2 Norte e ESPN Play Norte en el territorio mexicano. También puede seguir el juego por Antena2.com gratis.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Chile: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

México: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Segundo mejor goleador del campeonato español con 15 tantos, uno menos que su excompañero Luis Suárez, el capitán azulgrana parece haberse aislado de las polémicas deportivas y extradeportivas que afectan a su equipo.

"Está comprometido al 100% con el Barcelona, quiere hacer una gran temporada con su club de toda la vida", dijo el lateral del Barça, Jordi Alba en la previa.

Aunque el astro argentino, que acaba contrato en junio aún no ha renovado, parece haber aparcado por el momento todo el ruido a su alrededor, incluido el que lo sitúa en el PSG la próxima temporada, para volver a mostrar su mejor versión.

Con ocho goles en los últimos cinco encuentros ligueros, el de Rosario ha recuperado puntería y sigue siendo el catalizador de un Barcelona, que desde el regreso de la fiestas navideñas ha ido hacia arriba.

El equipo azulgrana ha ganado once de sus últimos trece encuentros ligueros con el liderato del argentino, que junto a su tradicional buena asociación con Jordi Alba, ahora también ha descubierto su conexión con el joven Pedri.