Bayer Leverkusen dejaría a Gustavo Puerta sin Champions: se conoció la razón

Quedan pocos días para que se cierre el mercado de fichajes de Europa y el futuro de Gustavo Puerta sigue dando de qué hablar después de jugar en calidad de cedido en el Hull City en donde se ganó el reconocimiento a nivel europeo. Esto conllevó a que el colombiano regresara a los entrenamientos del Bayer Leverkusen, club que es dueño de sus derechos deportivos.

Su nivel en el Hull City le permitió volver a estar en el radar de la Selección Colombia y, además, ayudó para que el conjunto alemán tomara la decisión de contar nuevamente, acabar el préstamo del colombiano para tenerlo en cuenta en esta temporada que ya inició para Erik ten Hag, entrenador neerlandés que llegó en esta temporada.

No obstante, todo parece indicar que el equipo de las aspirinas no tendría en cuenta a Gustavo Puerta para esta temporada y ya se habla de un nuevo préstamo. De hecho, ya hay dos equipos que están detrás del exjugador del Bogotá FC. Su futuro podría estar en la segunda categoría de Alemania con el Schalke que no ha encontrado la suerte para mantenerse en la primera división las veces que ha regresado. Por otro lado, la segunda institución sería el PAOK de Grecia.

¿SCHALKE O PAOK DEJARÁN A GUSTAVO PUERTA SIN CHAMPIONS?

Bayer Leverkusen jugará la UEFA Champions League, que, sin duda alguna, es el máximo objetivo del equipo alemán. En dicha competencia, se verá las caras con el PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhague. Sin embargo, Gustavo Puerta podría no estar en esos compromisos.

De acuerdo con información del programa Más Fútbol La FM afirmaron que, pese a que el vallecaucano está entrenando con el Bayer Leverkusen y con opciones de mantenerse en el equipo que es dueño de sus derechos deportivos, podría salir para ganar más regularidad en equipos de menor categoría.

Guillermo Arango mantuvo que, “parece que lo pueden ceder al Schalke o al PAOK Salónica”. La idea es que pueda jugar en Alemania como ya lo había hecho en su primera experiencia en Europa con el Nuremberg.

En ese sentido, el colombiano puede tomar la posibilidad de seguir en Alemania, pero con el Schalke, equipo de menor categoría en la segunda Bundesliga con la necesidad de ascender. Seguramente, este elenco de Gelsenkirchen le permitiría jugar como titular, mientras que en el Leverkusen no tendría esa seguridad.

¿POR QUÉ SE ACABÓ SU CONTRATO CON EL HULL CITY?

Aunque está entrenando con el Bayer Leverkusen a la espera de quedarse dentro de la institución, Hull City le estaba dando la opción de ser titular y de mantenerse en la Championship, una de las competencias más competitivas apuntándole al ascenso en la Premier League.

Bayer Leverkusen al parecer no lo quería de vuelta, pues, en dicho programa, mencionaron que no es que el elenco teutón lo pidiera de vuelta, sino que el Hull City no tenía la manera de pagarle su salario o hacer una oferta oficial de compra definitiva.

En Hull estaba jugando, algo que no le dará el Leverkusen. Sin embargo, por temas económicos que no pudieron saldar para darle su continuidad, tuvo que regresar al Bayer en donde tampoco tendría esa regularidad y sería enviado a préstamo en otro club.